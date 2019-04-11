2019-04-11T08:47:11+03:00
Общество

В Новом Уренгое пройдет фестиваль КВН «Кубок Гагарина»

За звание самой веселой и находчивой поборются пять команд
Анна Полякова
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В Новом Уренгое пройдет фестиваль КВН «Кубок Гагарина» Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое пройдет фестиваль КВН «Кубок Гагарина» Фото: newurengoy.ru
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Фестиваль новоуренгойской лиги КВН «Кубок Гагарина» пройдет в городе 13 апреля. За звание самой веселой и находчивой поборются пять команд. Три из них – новоуренгойские: «Ямальская 38», «Тройник», «Витаминки», две – из Надыма: «Ямалоненяшки» и «Чемпионы Армрестлинга».

Фестиваль будет интересным и веселым, поскольку соберутся лучшие команды, будут представлены самые искрометные шутки, а зрителей ждет сумасшедший заряд положительных эмоций, обещают организаторы. Любителей юмора приглашают в МЦ «Молодежный», вход на мероприятие – свободный.

- Это хорошая возможность от души посмеяться, встретиться с друзьями, поддержать любимую команду и просто круто провести время, - подчеркнули в администрации Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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