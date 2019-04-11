2019-04-11T08:32:51+03:00
Общество

Ямал готовится перейти на «цифру»

Возможность просмотра цифрового телевидения имеют более 97% ямальцев
Анна Полякова
Поделиться:
Ямал готовится перейти на «цифру» Фото: правительство ЯНАОЯмал готовится перейти на «цифру» Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

Ямал перейдёт на цифровое телевидение 15 апреля. Автономный округ – во второй волне, как и ещё 19 регионов.

Переход на цифровое эфирное вещание в стране происходит поэтапно, первый прошёл в феврале. Третий завершающий этап намечен на начало июня: на цифру перейдут оставшиеся территории.

Преодоление информационного неравенства – одна из ключевых задач программы развития телерадиовещания России.

Уже сегодня возможность просмотра цифрового эфирного телевидения имеют более 97% жителей автономного округа, отметил директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО – Кирилл Албычев.

С переходом на цифровое вещание будут доступны 20 бесплатных телевизионных каналов в высоком качестве: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс) и три радиоканала в цифровом качестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Ямала потребовал разобраться с предприятиями-должниками
Пуровские школьники примут участие в поисковой экспедиции
Глава Ямала обсудил с руководством «Газпром нефти» планы по разработке ачимовских залежей
В Новом Уренгое пройдет фестиваль КВН «Кубок Гагарина»
Салехардские школьники «примерили» профессию ветеринаров
Погода на Ямале 11 апреля: в основном без осадков
Ямальские выпускники присоединились к флешмобу «Родители, я сдам ЕГЭ»
В Ноябрьске юноше, из-за которого утонула подруга, зачитали приговор
Новоуренгоец, разбивший голову подростку за неловкость, ждет суда
Лучшие проекты развития ямальского АПК получат 15 миллионов на реализацию
В Новом Уренгое драка возле гаражей закончилась поножовщиной
Сбербанк примет участие в городской выставке «День застройщиков Тюмени»
В Ноябрьске обнаружили мешок с трупами щенков
Совет молодых учёных и специалистов при главе ЯНАО утвердил планы работы
В Лабынанги хотят ограничить вход на будущую площадку для выгула собак
Трудовые отряды Нового Уренгоя примут на лето 200 подростков
В Салехарде привлекли бизнесмена за продажу табака перед носом детей
Глава Ямала подписал пакет соглашений с ведущими институтами России
Руководители студенческих отрядов УрФО приедут в Ноябрьск
На Ямале искусственный интеллект помог выявить паталогии здоворья
В Новом Уренгое мошенники обчистили счет интернет-продавщицы
На ямальских зимниках продолжают действовать ограничения
В Ноябрьске мусоровоз уронил столб на иномарку
В Находке и Антипаюте возводят модульные спортивные залы
В Москве представят образовательные программы Ямала для кочевников