Ямал готовится перейти на «цифру»

СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-11T08:32:51+03:00

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Ямал перейдёт на цифровое телевидение 15 апреля. Автономный округ – во второй волне, как и ещё 19 регионов.

Переход на цифровое эфирное вещание в стране происходит поэтапно, первый прошёл в феврале. Третий завершающий этап намечен на начало июня: на цифру перейдут оставшиеся территории.

Преодоление информационного неравенства – одна из ключевых задач программы развития телерадиовещания России.

Уже сегодня возможность просмотра цифрового эфирного телевидения имеют более 97% жителей автономного округа, отметил директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО – Кирилл Албычев.

С переходом на цифровое вещание будут доступны 20 бесплатных телевизионных каналов в высоком качестве: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс) и три радиоканала в цифровом качестве.

ИСТОЧНИК KP.RU