Салехардские школьники «примерили» профессию ветеринаров

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-11T09:10:07+03:00

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Учащиеся нескольких школ Салехарда побывали в службе ветеринарии ЯНАО. Так на Ямале продолжается реализация просветительского мероприятия «День на службе», которое предполагает серию открытых встреч старшеклассников и студентов с государственными служащими.

Экскурсию для учеников нескольких школ окружной столицы провел руководитель ветеринарной службы Евгений Попов. Он рассказал о том, какие задачи выполняет ведомство, какое образование необходимо получить, чтобы здесь работать, а также, чем именно занимаются ветеринарные специалисты.

Школьники побывали в ветеринарной клинике. Им показали, как работают специалисты, как проводится диагностика заболеваний животных и их лечение.

На улице ребятам продемонстрировали мобильную ветеринарную лабораторию. Специалисты ознакомили ребят с её оборудованием и рассказали об основных исследованиях, которые будут в ней проводиться.

Напомним, просветительский проект «День на службе» реализуется в рамках проекта «Чиновник открытый» концепции кадровой политики государственной гражданской службы ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU