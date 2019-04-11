2019-04-11T05:30:37+03:00
Общество

Погода на Ямале 11 апреля: в основном без осадков

Температура воздуха -7 ... -10 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 11 апреля: в основном без осадковПогода на Ямале 11 апреля: в основном без осадковФото: Лидия Шумкова
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В четверг, 11 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -7 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с.

В Ноябрьске -7 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северных направлений 3 м/с.

В Новом Уренгое - 10 градуса, пасмурно, небольшой кратковременный снег в середине дня, ветер северо-западный 4 м/с.

В Надыме -9 градусов, солнечно, без осадков, ветер западный 3 м/с.

В Губкинском -8 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале -9 градусов, пасмурно, снег пройдет только утром, ветер северо-западный 4 м/с.

В Муравленко -7 градусов, переменная облачность, без осадков, северный ветер 1 м/с.

В Лабытнанги -7 градусов, ясно, без осадков, ветер юго-западных направлений 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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