Погода на Ямале 11 апреля: в основном без осадков
В четверг, 11 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -7 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с.
В Ноябрьске -7 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северных направлений 3 м/с.
В Новом Уренгое - 10 градуса, пасмурно, небольшой кратковременный снег в середине дня, ветер северо-западный 4 м/с.
В Надыме -9 градусов, солнечно, без осадков, ветер западный 3 м/с.
В Губкинском -8 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с.
В Тарко-Сале -9 градусов, пасмурно, снег пройдет только утром, ветер северо-западный 4 м/с.
В Муравленко -7 градусов, переменная облачность, без осадков, северный ветер 1 м/с.
В Лабытнанги -7 градусов, ясно, без осадков, ветер юго-западных направлений 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU