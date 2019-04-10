Ямальские выпускники присоединились к флешмобу «Родители, я сдам ЕГЭ»

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-10T15:48:19+03:00

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Выпускники средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Уренгой Пуровского района присоединились к Всероссийскому флешмобу. Ребята с помощью видеоролика пытаются успокоить своих родителей, которые переживают за них перед предстоящими экзаменами.

- Мы шли к этому моменту всю нашу школьную жизнь и усиленно готовились. Пусть время подготовки и пролетело для нас, как один день, мы хотим вас успокоить и суверенностью сказать: «Не переживайте, вы все успешно преодолеем это сложный этап!». Что такое ЕГЭ – это лишь задание школьных программ, которые мы изучали долгие годы. Нас готовили лучшие педагоги, которые научили нас всему, - говорится в частности, в обращении.

Как сообщили в департаменте образования ЯНАО, влешмоб запустили школьники-старшеклассники из Сахалинской области. Его подхватили из Вологодской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Псковской, Рязанской областей и многие другие.

Чтобы стать участником флешмоба, необходимо записать короткий видеоролик и сообщить своим мамам и папам о готовности к экзаменам, а затем выложить его в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU