2019-04-10T15:48:19+03:00
Общество

Ямальские выпускники присоединились к флешмобу «Родители, я сдам ЕГЭ»

Старшеклассники пытаются в видеообращении успокоить своих родных
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальские выпускники присоединились к флешмобу «Родители, я сдам ЕГЭ» Фото: скрин видео vk.com СОШ № 1 п.г.т. УренгойЯмальские выпускники присоединились к флешмобу «Родители, я сдам ЕГЭ» Фото: скрин видео vk.com СОШ № 1 п.г.т. Уренгой
Изменить размер текста:

Выпускники средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Уренгой Пуровского района присоединились к Всероссийскому флешмобу. Ребята с помощью видеоролика пытаются успокоить своих родителей, которые переживают за них перед предстоящими экзаменами.

- Мы шли к этому моменту всю нашу школьную жизнь и усиленно готовились. Пусть время подготовки и пролетело для нас, как один день, мы хотим вас успокоить и суверенностью сказать: «Не переживайте, вы все успешно преодолеем это сложный этап!». Что такое ЕГЭ – это лишь задание школьных программ, которые мы изучали долгие годы. Нас готовили лучшие педагоги, которые научили нас всему, - говорится в частности, в обращении.

Как сообщили в департаменте образования ЯНАО, влешмоб запустили школьники-старшеклассники из Сахалинской области. Его подхватили из Вологодской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Псковской, Рязанской областей и многие другие.

Чтобы стать участником флешмоба, необходимо записать короткий видеоролик и сообщить своим мамам и папам о готовности к экзаменам, а затем выложить его в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьске юноше, из-за которого утонула подруга, зачитали приговор
Новоуренгоец, разбивший голову подростку за неловкость, ждет суда
Лучшие проекты развития ямальского АПК получать 15 миллионов на реализацию
В Новом Уренгое драка возле гаражей закончилась поножовщиной
Сбербанк примет участие в городской выставке «День застройщиков Тюмени»
В Ноябрьске обнаружили мешок с трупами щенков
Совет молодых учёных и специалистов при главе ЯНАО утвердил планы работы
В Лабынанги хотят ограничить вход на будущую площадку для выгула собак
Трудовые отряды Нового Уренгоя примут на лето 200 подростков
В Салехарде привлекли бизнесмена за продажу табака перед носом детей
Глава Ямала подписал пакет соглашений с ведущими институтами России
Руководители студенческих отрядов УрФО приедут в Ноябрьск
На Ямале искусственный интеллект помог выявить паталогии здоворья
В Новом Уренгое мошенники обчистили счет интернет-продавщицы
На ямальских зимниках продолжают действовать ограничения
В Ноябрьске мусоровоз уронил столб на иномарку
В Находке и Антипаюте возводят модульные спортивные залы
В Москве представят образовательные программы Ямала для кочевников