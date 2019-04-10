В Ноябрьске юноше, из-за которого утонула подруга, зачитали приговор
В Ноябрьске юноша признан виновным в причинении смерти по неосторожности девушке. Свидание молодых вечером 14 октября 2018 года закончилось трагедий.
Напомним, 19-тилетние парень и девушка находились в автомобиле на берегу карьера «Миллионник». Парень снял автомобиль «Lada Priora» с ручного стояночного тормоза, опустив рычаг. Ногой он удерживал педаль тормоза нажатой. В какой-то момент юноша отвлекся и отпустил педаль.
В результате автомобиль скатился в воду. Юноша, открыв заднюю дверь в салоне, смог покинуть затонувшее транспортное средство и выбраться на поверхность. Несколько раз он нырял в воду, чтобы попытаться помочь подруге, но не смог этого сделать. Девушка утонула.
- В ходе предварительного следствия и в судебном процессе осужденный полностью признал свою вину и дал самоизобличающие показания, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.
Приговором суда юноше назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 2 месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU