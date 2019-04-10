Новоуренгоец, разбивший голову подростку за неловкость, ждет суда

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-10T14:39:30+03:00

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В Новом Уренгое перед судом предстанет мужчина, разбивший голову подросту. Инцидент произошел вечером 2 марта.

По данным следствия, 16-летний юноша гулял на улице с друзьями около ТРЦ «Солнечный». В какой-то момент парень случайно толкнул плечом прохожего. Мужчина на столкновение отреагировал агрессивно. Он схвати подростка и приемом борьбы бросил на землю. Школьник во время падения ударился головой о бетонную плитку. В результате с открытой черепно-мозговая травмой он был госпитализирован.

В ходе предварительного следствия 20-летний агрессор признал свою вину. Его судят по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщает СУ СКР по ЯНАО. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU