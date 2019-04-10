2019-04-10T14:13:52+03:00
Общество

Лучшие проекты развития ямальского АПК получать 15 миллионов на реализацию

Претендовать могут сельскохозорганизации, предприятия и общины
Анна Полякова
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Лучшие проекты развития ямальского АПК получать 15 миллионов на реализацию Фото: правительство ЯНАОЛучшие проекты развития ямальского АПК получать 15 миллионов на реализацию Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале объявлен конкурс на окружные гранты для развития регионального агропрома. Всего планируется предоставить четыре гранта по 15 млн рублей каждый. Два будут направлены на реализацию пилотных проектов по развитию изгородного оленеводства и по одному – на развитие рыболовства и аквакультуры. Претендовать на гранты могут сельскохозяйственные организации округа, предприятия и общины.

Среди условий – отсутствие задолженностей по уплате налогов, сборов и прочих обязательных взносов. Организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

Отдельно будет рассматриваться, на что соискатель планирует направить грант – наибольшее количество баллов предусмотрено за развитие новых производств и применение новых технологий. Кроме того, обязательно наличие у соискателя собственных средств – не менее 5% от суммы гранта.

Дополнительный критерий оценки для оленеводческих организаций – количество оленей, которое предполагается перевести на изгородное содержание. Претендентов на грант на развитие аквакультуры оценят по проценту освоения квот за последние три года, а также по наличию закреплённых рыбоводных участков, собственных маточных стад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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