2019-04-10T13:57:02+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое драка возле гаражей закончилась поножовщиной

Конфликт возник после предложения выйти поговорить
Анна Полякова
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В Новом Уренгое драка возле гаражей закончилась поножовщинойВ Новом Уренгое драка возле гаражей закончилась поножовщинойФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое завели уголовное дело на местного жителя, с ножом напавшего на мужчину. Сообщение о драке в районе гаражного кооператива поступило в полицию 5 апреля.

Выяснилось, что мужчина в гараже распивал спиртные напитки. Позже к нему зашел 42-летний малознакомый человек и попросил его выйти для разговора. На улице между ними возник конфликт. Злоумышленник достал нож и несколько раз ударим в область лица оппонента.

Дело расследуется по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый задержан, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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