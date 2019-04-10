2019-04-10T13:24:21+03:00
Экономика

Сбербанк примет участие в городской выставке «День застройщиков Тюмени»

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Сбербанк примет участие в городской выставке «День застройщиков Тюмени»Сбербанк примет участие в городской выставке «День застройщиков Тюмени»
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Сбербанк примет участие в весенней выставке «День застройщиков Тюмени», которая состоится 13 апреля 2019 года с 10 до 17 часов на третьем этаже ТЦ «Галерея Вояж».

Порядка 20 крупнейших строительных компаний Тюмени соберутся вместе на одной площадке, чтобы рассказать горожанам о новостройках и возможностях выгодного приобретения жилья. Посетители выставки смогут узнать, какие районы города в ближайшее время прирастут новостройками, а какие жилые комплексы уже готовы к заселению новосёлов. В ходе мероприятия посетители смогут получить подробную консультацию по действующим ипотечным программам Сбербанка на первичном рынке жилья и подать заявку на кредит. Участники выставки смогут подать заявку на покупку жилья в новостройках по ставке от 8,5 %годовых или воспользоваться программой на рефинансирование ипотеки других банков по ставке 10,9 %годовых. Для молодых семей с детьми в Сбербанке доступна ипотека с льготной ставкой 6% годовых.

«В первую очередь данное мероприятие будет интересно тем, кто планирует покупку квартиры и хотел бы сэкономить свои деньги и время. Специалисты Сбербанка помогут приобрести собственное жилье максимально быстро и комфортно. Также клиенты с одобренной ипотекой Сбербанка могут посмотреть планировочные решения и выбрать квартиру от застройщиков на сайте ДомКлик. Благодаря сервису онлайн бронирования квартир клиенты могут выйти на сделку в кратчайшие сроки», - отметила начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка Оксана Губко.

В день проведения мероприятия застройщики предложат квартиры по специальным ценам и проведут розыгрыш скидки в размере 100 тысяч рублей на покупку недвижимости. Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на сайте деньзастройщиков.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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