2019-04-10T13:18:46+03:00
Общество

В Ноябрьске обнаружили мешок с трупами щенков

Горожане шокированы человеческой жестокостью
Анна Горлач
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В Ноябрьске обнаружили мешок мертвых щенков Фото: группа "Помощь животным Ноябрьска" vk.comВ Ноябрьске обнаружили мешок мертвых щенков Фото: группа "Помощь животным Ноябрьска" vk.com
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Мертвых щенков в полиэтиленовом пакете нашли жители Ноябрьска в одном из гаражных кооперативов. Фотографии погибших животных опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в местной группе «Помощь животным Ноябрьска».

Возмущенные жестокой расправой над щенками зоозащитники считают, что владелец даже не пытался их пристроить. Волонтеры специально проанализировали сайты объявлений. Таких собак там не нашли.

«Вот они - первые весенние плоды человеческой безответственности и жестокости. Остается только предполагать, от чего они погибли: от голода, холода, удушения, болезни. Были ли они в завязанном мешке, развязали ли собаки или кто-то обнаруживший находку ранее автора. Уже неважно», - прокомментировали жуткую картину зоозащитники.

Известно, что несчастным было около трех месяцев. Автор подчеркнул, что вина за гибель беззащитных питомцев лежит на человеке, который допустил их рождение и засунул в мешок.

Зоозащитники напоминают о необходимости стерилизации домашних животных, которая облегчит участь не только хозяев, но и самих питомцев: «Не берите грех на душу, избавляясь от уже рожденного, но никому не нужного потомства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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