2019-04-10T12:47:12+03:00
Общество

Совет молодых учёных и специалистов при главе ЯНАО утвердил планы работы

Участники заседания распределили между собой обязанности
Анна Полякова
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Совет молодых учёных и специалистов при главе ЯНАО утвердил планы работы Фото: правительство ЯНАОСовет молодых учёных и специалистов при главе ЯНАО утвердил планы работы Фото: правительство ЯНАО
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Совет молодых учёных и специалистов при губернаторе ЯНАО обсудил план деятельности на 2019 год. Участники заседания, которое состоялось в Салехарде, распределили между собой обязанности.

В этом году состав совета обновился. Его пополнили четверо молодых учёных из Научного центра изучения Арктики. Теперь в совет входит 22 человека – учёные, специалисты и эксперты.

Совет проводит всероссийский конкурс студентов и магистрантов на лучшую работу «Индустриальная аквакультура сиговых (лососёвых) и её пути развития». По его результатам определят пять победителей, которые летом смогут пройти оплачиваемую производственную практику продолжительностью до трёх месяцев на Собском заводе.

Традиционно ко Дню Победы совет организует научно-популярные лектории, посвящённые героическим событиям Великой Отечественной войны. Лекции будет читать член совета, председатель совета ЯНРОО «Поисковый отряд «Карские экспедиции», член Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук Александр Шлюшинский.

В планах совета на 2019 год: реализация проекта «Моя первая научная статья» – школьники будут учиться писать научные статьи под руководством молодых учёных; организация и проведение научно-популярных мероприятий; конкурса Фабрика научной мысли молодых «Ресурсы холодного мира: Ямал и Арктика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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