2019-04-10T11:54:38+03:00
Общество

В Лабынанги хотят ограничить вход на будущую площадку для выгула собак

Владельцев животных предлагается снабдить магнитными картами
Анна Полякова
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В Лабынанги хотят ограничить вход на будущую площадку для выгула собак Фото: lbt.yanao.ruВ Лабынанги хотят ограничить вход на будущую площадку для выгула собак Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабынанги 135 человек приняли участие в депутатских слушаниях, посвященных вопросам ответственного отношения к животным. К обсуждению присоединились волонтеры зоозащитных организаций, представители центра ветеринарии, муниципальных учреждений, горожане.

Участникам слушаний были предложены варианты размещения на территории города специализированной площадки для выгула и дрессировки собак. Наиболее удобным местом для строительства такой площадки, из трех предложенных, назвали территорию по улице Ямальская. Она освободилась после сноса аварийного дома. Тем не менее, окончательное решение будет принято после опроса на ресурсе «Живем на Севере».

Мнения участников слушаний по вопросу выгула собак на площадке разделились. Одни считают, что вход на площадку должен быть свободным, а другие предложили снабдить владельцев магнитными картами, и выдавать их только тем, кто предварительно прошел профилактическую вакцинацию животных.

Благотворительному фонду защиты животных «Дорога Домой» поручено создание института общественных инспекторов. Безусловно, все участники мероприятия поддержали инициативу создания приюта для бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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