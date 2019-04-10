2019-04-10T11:26:50+03:00
Общество

Трудовые отряды Нового Уренгоя примут на лето 200 подростков

В первую очередь, работа будет предоставляться подросткам, нуждающимся в соцзащите
Анна Полякова
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Трудовые отряды Нового Уренгоя примут на лето 200 подростков Фото: newurengoy.ruТрудовые отряды Нового Уренгоя примут на лето 200 подростков Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое в июне будет трудоустроено 90 подростков, в июле – 53, в августе – 60, сообщили в администрации города. Юные ямальцы займутся уборкой, благоустройством и озеленением территорий, подсобными и ремонтными работами, также им будет предложена курьерская деятельность.

Потенциальным работодателям направляются письма. В Центре занятости пройдут «Дни открытых дверей», ярмарки вакансий рабочих мест.

В первую очередь, работа будет предоставляться подросткам, нуждающимся в социальной защите: из неполных, малообеспеченных, многодетных семей; детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей, а так состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Критерием отбора, как и в предыдущий год, выступит время подачи заявки. Предварительная дата электронной записи на первую смену – 17 мая 2019 года с 14.00 до 17.00. Учитывая опыт 2018 года, запись в Трудовые отряды будет осуществляться через официальный сайт муниципального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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