СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-10T10:58:10+03:00

В Салехарде привлекли бизнесмена за продажу табака перед носом детей Фото: prokyanao.ru

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Прокуратура Салехарда наказала владельца магазинов «Кристалл» за продажу табака рядом с образовательными учреждениями. При этом сам бизнесмен пытался оспорить решение суда.

Как сообщает региональное ведомство, в ходе проверки соблюдения законодательства об охране здоровья граждан установила, что в двух магазинах «Кристалл», расположенных менее, чем в 100 метрах от образовательных организаций, осуществляется розничная продажа табачной продукции.

По постановлению городского прокурора ИП был оштрафован Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО на 5 тыс. рублей. Предприниматель обжаловал решение в Арбитражный суд ЯНАО, считая, что расстояние от торговых точек с табачной продукцией до входа на территорию образовательной организации более 100 метров.

Прокурор, опроверг его доводы и заявил о неверном толковании предпринимателем законодательных норм и ущемлении прав детей на охрану жизни и здоровья, в том числе, от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Арбитражный суд отказал предпринимателю в удовлетворении заявления, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU