2019-04-10T11:58:04+03:00
Общество

Глава Ямала подписал пакет соглашений с ведущими институтами России

Регион заинтересован в подготовке кадров в области цифровых технологий
Анна Полякова
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Глава Ямала подписал пакет соглашений с ведущими институтами России Фото: правительство ЯНАОГлава Ямала подписал пакет соглашений с ведущими институтами России Фото: правительство ЯНАО
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал ряд соглашений с научными учреждениями страны о реализации на территории региона совместных проектов.

Так, например, с Тюменским госуниверситетом подписана договорённость о развитии исследования в области агробиотехнологий, оценки ресурсов и качества окружающей среды на базе Субарктической полевой станции в районе Надыма. Планируется привлекать к научной работе ведущих российских и зарубежных учёных в Арктической зоне.

Для иностранных специалистов, занятых в высокотехнологичных отраслях, а также для их семей предусматриваются специальные образовательные программы, а также программы культурной адаптации.

Особое внимание в соглашении уделено обучению компетенциям цифровой экономики. Стороны договорились на базе общеобразовательных учреждений устанавливать цифровые учебно-методические комплексы и обучающие симуляторы.

Ещё одно соглашение подписано с ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». В документе идёт речь о проведении на территории округа совместных прикладных научных исследований в области аквакультуры для сохранения и восстановления запасов ценных видов рыб Нижне-Обского бассейна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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