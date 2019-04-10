Руководители студенческих отрядов УрФО приедут в Ноябрьск

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-10T10:00:01+03:00

Молодые люди примут участие в тренингах и лекциях

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Школа руководителей штабов студенческих отрядов УрФО соберет в Ноябрьске 150 активистов из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО. Мероприятие состоится с 12 по 14 апреля в Региональном центре патриотического воспитания.

Молодые люди примут участие в тренингах и лекциях: «Лидерство», «Конфликтология», «Деловые переговоры», «Охрана труда и техника безопасности». По результатам обучающей программы каждый из студотрядовцев получит аттестационный сертификат. Также состоится видеоконференция с командиром Центрального штаба МООО «Российские Студенческие Отряды» Михаилом Киселевым (Москва).

Напомним, окружные школы руководителей штабов студенческих отрядов ежегодно проводятся молодёжной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, федерального агентства по делам молодёжи, фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU