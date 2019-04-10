В здравоохранение Ямала будут активнее внедрять искусственный интеллект

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-10T09:17:30+03:00

Эта технология не заменяет врача, а является дополнительным инструментом

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В здравоохранение Ямала планируют ещё активнее внедрять современные информационные технологии. Такое предложение стало итогом обсуждения результатов пилотного проекта на научно-практической конференции «Искусственный интеллект в медицине», прошедшей в Салехарде.

- Эта технология не заменяет врача, а является дополнительным инструментом. Она призвана помогать, а где-то и облегчать труд доктора, - сказала заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова.

На Ямале реализованы сразу два проекта по внедрению системы поддержки врачебных решений в клиническую практику – в онкологии и профилактической медицине.

Поставить диагноз искусственный интеллект не в силах, но он помогает врачам заметить новообразования на ранней стадии, когда они поддаются лечению, и своевременно заподозрить высокий риск сердечных недугов.

- Внедрённая система позволила увеличить выявляемость факторов риска в «пилотных» больницах практически в семь раз, - прокомментировал главврач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев.

Скорость развития таких технологий и постоянно появляющиеся примеры их внедрения в практику уже по-настоящему впечатляют. Так, из 600 снимков ямальских пациентов, обработанных системой, онкологическую патологию заподозрили у 45 человек. В больнице Муравленко после обработки 30 тысяч электронных медкарт пациентов по итогам диспансеризации выяснилось, что треть из них имеют высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в правительстве ЯНАО.

Системы поддержки принятия врачебных решений и искусственный интеллект помогают доктору учитывать важные симптомы, обращают внимание на только зарождающуюся патологию и делают много других полезных вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU