В Новом Уренгое мошенники обчистили счет интернет-продавщицы

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-10T08:48:44+03:00

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В Новом Уренгое зафиксирован факт мошенничества, жертвой которого стала женщина, которая пыталась продать шапку. Горожанка на сайте бесплатных объявлений разместила свое сообщение.

Злоумышленник под предлогом перечисления оплаты за покупку завладел номером банковской карты и кодами смс-сообщений. После этого с карты женщины произошло списание 18 500 рублей.

Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием за это может стать лишение свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU