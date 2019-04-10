На ямальских зимниках продолжают действовать ограничения

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-10T08:35:34+03:00

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На Ямале 10 апреля продолжают действовать ограничения на зимних автодорогах, сообщает дирекция дорожного хозяйства Ямала.

На зимнике Салехард — Надым до особого распоряжения разрешено движение только для полноприводных машин не тяжелее 3,5 тонн. Пропуска грузовых автомобилей массой до 30 тонн разрешат при наступлении отрицательных температур — минус 5 градусов в течение трех часов.

На сезонной трассе Уренгой — Красноселькуп с утра до 20:00 отрыто движение для полноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 8:00 — для полноприводных машин до 30 тонн.

На участке Лабытнанги — Мужи зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги с утра до 20:00 часов разрешено движение для полноприводных автомобилей до 3,5 тонн, с 20:00 до 8:00 – для полноприводных машин до 30 тонн. Участок Азовы — Теги закрыт для всех видов автомобилей с апреля до следующего сезона.

По автозимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале с утра до 20:00 -разрешено движение для всех видов авто общей массой до 3,5 тонн. С 20:00 до 8:00 — для всех видом машин до 30 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU