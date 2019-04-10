2019-04-10T08:35:34+03:00
Общество

На ямальских зимниках продолжают действовать ограничения

Зимние трассы работают в весеннем режиме
Анна Полякова
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На ямальских зимниках продолжают действовать ограничения Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа ямальских зимниках продолжают действовать ограничения Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На Ямале 10 апреля продолжают действовать ограничения на зимних автодорогах, сообщает дирекция дорожного хозяйства Ямала.

На зимнике СалехардНадым до особого распоряжения разрешено движение только для полноприводных машин не тяжелее 3,5 тонн. Пропуска грузовых автомобилей массой до 30 тонн разрешат при наступлении отрицательных температур — минус 5 градусов в течение трех часов.

На сезонной трассе Уренгой — Красноселькуп с утра до 20:00 отрыто движение для полноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 8:00 — для полноприводных машин до 30 тонн.

На участке Лабытнанги — Мужи зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги с утра до 20:00 часов разрешено движение для полноприводных автомобилей до 3,5 тонн, с 20:00 до 8:00 – для полноприводных машин до 30 тонн. Участок Азовы — Теги закрыт для всех видов автомобилей с апреля до следующего сезона.

По автозимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале с утра до 20:00 -разрешено движение для всех видов авто общей массой до 3,5 тонн. С 20:00 до 8:00 — для всех видом машин до 30 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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