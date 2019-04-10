В Ноябрьске мусоровоз уронил столб на иномарку

СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-10T07:54:30+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 5 ДТП, последствиями которых стали лишь механические повреждения транспортных средств. Обошлось без пострадавших, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО

Так, например, в Ноябрьске на парковке у больницы на автомобиль упал фонарный столб. По словам очевидцев, рухнул он не случайно, мачту освещения снес водитель мусоровоза, который выполняя маневр. Фотографии инцидента были опубликованы в одном из популярных городских пабликов в соцсети «Вконтакте».

ПО данным регионального ведомства, всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 1488 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 153 травмирован, в их числе 19 детей

ИСТОЧНИК KP.RU