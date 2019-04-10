В Находке и Антипаюте возводят модульные спортивные залы

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-10T07:21:31+03:00

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В отдаленных селах Тазовского района - Находка и Антипаюта – строят новые модульные спортивные залы. Они будут в себя включать поле для игровых видов спорта: мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также тренажерный зал и помещение для хранения спортинвентаря. Местные жители смогут заниматься спортом круглый год.

Как отметила замглавы администрации села Находка Елена Темирчева, пока здесь нет ни одной спортивной площадки или зала, где жители села могли с пользой для здоровья провести время и позаниматься физической культурой и спортом. Появления нового спортивного объекта здесь ждут с нетерпением.

Работы по возведению сооружения в селе Находка уже начались, на объекте установлено свайное поле и возводится каркас. Планируется, что уже в этом году жители поселений смогут поиграть в футбол и волейбол в новом здании.

Между тем, на платформе «Решай» информационного ресурса «Живём на Севере» стартовал сбор идей по названию объектов. Аантипаютинцев и находкинцев приглашают принять участие в опросе, сообщает администрация Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU