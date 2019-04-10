В Москве представят образовательные программы Ямала для кочевников

СЕГОДНЯ 06:55 2019-04-10T07:04:33+03:00

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В Москве расскажут, как учат детей в сельских школах Арктики. С 10 по 13 апреля ямальская делегация примет участие в деловой и экспозиционной программе VI Московского международного салона образования – 2019 «Новая экосистема образования». Свою экспозицию северяне представят на территории ВДНХ.

Ямальцы поделятся с коллегами опытом работы со школами-интернатами. Это современные социокультурные центры, где созданы все условия для проживания и обучения детей. На базе школ-интернатов созданы этнопарки – уникальные по своей форме и содержанию музейно-образовательные комплексы, воссоздающие традиционный образ жизни коренного населения. Они позволяют научить детей традиционным видам работы по дому, промыслам, ремёслам и одновременно делают успешной социальную адаптацию детей к школе.

На площадке будет представлена презентация федерального проекта «Дети Арктики: дошкольное образование» через работу кочевой группы, созданной на базе детского сада «Солнышко» Ямальского района. В группе целенаправленно ведётся работа по предшкольной подготовке детей-тундровиков для создания равных стартовых условий при обучении в школе.

Педагоги интерната села Самбург Пуровского района продемонстрируют особенности организации профильного обучения, ориентированного на развитие сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Представители департамента образования округа, Регионального института развития образования, муниципальных органов управления образованием примут участие в мероприятиях деловой программы салона, организованных министерством просвещения РФ в рамках ММСО-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU