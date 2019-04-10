Погода на Ямале 10 апреля: пройдет небольшой снег при северо-западном ветре
В среду, 10 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -5 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с.
В Ноябрьске -4 градуса, пасмурно, днем пройдет небольшой снег, северо-западный ветер 8 м/с.
В Новом Уренгое - 10 градуса, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-западный 10 м/с.
В Надыме -5 градусов, пасмурно, периодически в течение дня - снег, ветер северо-западный 6 м/с.
В Губкинском -6 градусов, пасмурно, днем – небольшой кратковременный снег, ветер северо-западный 9 м/с.
В Тарко-Сале -7 градусов, пасмурно, периодически – снег, ветер северо-западный 8 м/с.
В Муравленко -5 градусов, пасмурно, без осадков, северо-западный ветер 8 м/с.
В Лабытнанги -5 градусов, ясно, без осадков, ветер северо-западных направлений 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU