СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-09T15:29:34+03:00

«Сценаристами» Дня молодежи в Лабытнанги станут сами горожане Фото: lbt.yanao.ru

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Лабытнангцев приглашают стать «сценаристами» всенародно любимого праздника. Традиционно в конце июня в Семи лиственницах проводятся различные культурно-развлекательные мероприятия, посвящённые одному из самых любимых горожанами праздников: Дню молодёжи.

На этот раз «изюминкой» празднования может стать идея, предложенная самими горожанами. Сбор предложений по направлению: «День молодёжи – 2019» Обновим формат?» уже открылся для пользователей портала «Живём на Севере» на платформе «Предлагай!».

Идеи принимаются по 22 апреля включительно, затем откроется этап голосования, где из предложенных вариантов, нужно будет выбрать лучшие, сообщает администрация Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU