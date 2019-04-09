2019-04-09T14:45:23+03:00
Общество

В Лабытнанги депутаты и горожане обсуждают проблемы содержания животных

Парламентарии призывают неравнодушных жителей к диалогу
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги депутаты и горожане обсуждают проблемы содержания животных Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги депутаты и горожане обсуждают проблемы содержания животных Фото: lbt.yanao.ru
Изменить размер текста:

В Лабытнанги депутаты местной думы и горожане во вторник, 9 апреля, активно обсуждают проблемы содержания собак. Парламентарии пригласили граждан принять участие в слушаниях. Мнение самих жителей по этому злободневному вопросу народные избранники считают одним из решающих.

Как сообщает администрация города, планируется также обсудить в целом проблемы содержания домашних животных. Также состоится разговор о перспективах создания и размещения специализированных площадок для выгула четвероногих друзей.

«Приглашаем всех заинтересованных и неравнодушных. Ваше мнение очень важно для нас!», - призывают к диалогу депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Известная актриса Анастасия Панина станет «диктатором» в Новом Уренгое
«Сценаристами» Дня молодежи в Лабытнанги станут сами горожане
В Ноябрьске предприятие задолжало своим сотрудникам более 21 миллиона рублей
Ямальские студенты-технологи сдали «вкусный» экзамен
Ставка на отечественное
Предприятия АПК Ямала и Узбекистана согласились сотрудничать
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
В Тазовском проложили «Маршрут здоровья»
В Салехарде выявили дворы, где снег не вывозили ни разу
Салехардцы мечтают развлекаться в батутном центре
В Пуровске арестовали бизнесмена за мошенничество с госконтрактом
Сбербанк приглашает салехардцев на выставку «Недвижимость без границ»
Умирающая в больнице Ноябрьска женщина успела назвать имя мучителя
На Ямале снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Салехарде оштрафовали хулигана за драку с полицейским
На Ямале идет иммунизация против кори
В Лабытнанги летом отремонтируют дороги в отдалённых микрорайонах
В Ноябрьске для выпускников школ начал работу профориентационный форум