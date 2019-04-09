В Лабытнанги депутаты и горожане обсуждают проблемы содержания животных
В Лабытнанги депутаты местной думы и горожане во вторник, 9 апреля, активно обсуждают проблемы содержания собак. Парламентарии пригласили граждан принять участие в слушаниях. Мнение самих жителей по этому злободневному вопросу народные избранники считают одним из решающих.
Как сообщает администрация города, планируется также обсудить в целом проблемы содержания домашних животных. Также состоится разговор о перспективах создания и размещения специализированных площадок для выгула четвероногих друзей.
«Приглашаем всех заинтересованных и неравнодушных. Ваше мнение очень важно для нас!», - призывают к диалогу депутаты.
ИСТОЧНИК KP.RU