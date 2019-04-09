Известная актриса Анастасия Панина станет «диктатором» в Новом Уренгое
Популярная актриса театра и кино Анастасия Панина станет «диктатором» Тотального диктанта на одной из площадок газовой столицы. Таким образом, праздник русского языка в газовой столице будет украшен присутствием знаменитой актрисы. Об этом сообщают организаторы акции в Новом Уренгое.
В Новом Уренгое диктант состоится на двух площадках – на базе школы №15 и «Газпром техникума Новый Уренгой». Старт – 13 апреля в 13.00. Свое желание поучаствовать в диктанте уже изъявили более 100 новоурегойцев, сообщает администрация города.
Напомним, Тотальный диктант проводится ежегодно с 2004 года для популяризации грамотности населения. ЭК акции присоединяются все больше городов России и стран мира. Так, в этом году впервые диктант будут писать в ОАЭ, Перу и Мьянме.
На территории России диктант напишут в 772 населённых пунктах, за рубежом к проекту присоединятся 340 городов 79 стран.
ИСТОЧНИК KP.RU