2019-04-09T16:55:59+03:00
Общество

Известная актриса Анастасия Панина станет «диктатором» в Новом Уренгое

Свое желание поучаствовать в Тотальном диктанте изъявили уже более 100 горожан
Анна Полякова
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Известная актриса Анастасия Панина станет «диктатором» в Новом Уренгое Фото: newurengoy.ruИзвестная актриса Анастасия Панина станет «диктатором» в Новом Уренгое Фото: newurengoy.ru
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Популярная актриса театра и кино Анастасия Панина станет «диктатором» Тотального диктанта на одной из площадок газовой столицы. Таким образом, праздник русского языка в газовой столице будет украшен присутствием знаменитой актрисы. Об этом сообщают организаторы акции в Новом Уренгое.

В Новом Уренгое диктант состоится на двух площадках – на базе школы №15 и «Газпром техникума Новый Уренгой». Старт – 13 апреля в 13.00. Свое желание поучаствовать в диктанте уже изъявили более 100 новоурегойцев, сообщает администрация города.

Напомним, Тотальный диктант проводится ежегодно с 2004 года для популяризации грамотности населения. ЭК акции присоединяются все больше городов России и стран мира. Так, в этом году впервые диктант будут писать в ОАЭ, Перу и Мьянме.

На территории России диктант напишут в 772 населённых пунктах, за рубежом к проекту присоединятся 340 городов 79 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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