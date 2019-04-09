В Ноябрьске предприятие задолжало своим сотрудникам более 21 миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-09T14:13:23+03:00

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В Ноябрьске организации придутся продать имущество, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Долг составил более двадцати одного миллиона рублей. В производстве судебных приставов находятся 228 исполнительных документов.

Суд постановил взыскать с недобросовестного работодателя долг в полном объеме. В результате были арестованы два объекта недвижимого имущества. Их общая стоимость, по предварительной оценке, составила сорок миллионов рублей.

После проведения необходимых процедур здания передадут на принудительную реализацию. Вырученные денежные средства направят взыскателям в счёт погашения долга по заработной плате, сообщает пресс-служба УФССП России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU