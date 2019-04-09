2019-04-09T14:06:22+03:00
Общество

Ямальские студенты-технологи сдали «вкусный» экзамен

На стол подали окуня по-швейцарски и пельмени рыбные по-китайски
Анна Полякова
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Ямальские студенты-технологи сдали «вкусный» экзамен Фото: правительство ЯНАОЯмальские студенты-технологи сдали «вкусный» экзамен Фото: правительство ЯНАО
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Студенты Ямальского полярного агроэкономического техникума, обучающиеся по специальности «обработка водных биоресурсов», сдавали преддипломный экзамен-практикум.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, испытание состояло традиционно из двух частей. В теоретической - нужно было рассчитать, сколько и каких ингредиентов блюда понадобится на одну и шесть порций. В практической части нужно было приготовить и презентовать экзаменационной комиссии блюда.

В результате на стол подали более 20 рыбных блюд – салатов, рыбных рулетов, котлет, пельменей, кулинарных изделий. Жюри под председательством Раисы Ищенко, старшего мастера производственного участка ООО «Салехардский комбинат» оценивало сочетание ингредиентов, вкусовые качества и оформление блюд.

В этом году техникум выпустит 17 технологов. Кулинарный экзамен успешно сдали все. Впереди – производственная практика и защита диплома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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