Предприятия АПК Ямала и Узбекистана согласились сотрудничать

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-09T13:29:46+03:00

Стороны будут создавать торговый дом с представительством в Тюмени

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Производственная фирма «Ныда-ресурс» (ЯНАО) и предприятие «Капитал-агро импекс» (Узбекистан, г. Пап) подписанное соглашение о намерениях сотрудничества.

Таков итог рабочего визита представителей Ямала в Республику Узбекистан. Стороны выразили взаимуную заинтересованность в реализации совместных проектов по перевозке и реализации продуктов питания.

В документе также указано, что стороны будут работать над проектом создания торгового дома «Узбекистан – Ямал» с представительством в Тюмени. Также решено оказывать друг другу поддержку в расширение сферы деятельности на территории Узбекистана, Ямала и Тюменской области.

Напомним, рабочая поездка директора компании «Производственная фирма «Ныда-ресурс» Жанны Гусак в Узбекистан состоялась по приглашению хокима (главы) Папского района Азамжона Султанова.

Начало сотрудничеству положено в январе этого года на международной выставке «Зелёная неделя» в Берлине, где экспортно ориентированным предприятием «Ныда-ресурс» подписано несколько соглашений о намерении сотрудничества с компаниями агропромышленного комплекса Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU