2019-04-09T13:29:46+03:00
Экономика

Предприятия АПК Ямала и Узбекистана согласились сотрудничать

Стороны будут создавать торговый дом с представительством в Тюмени
Анна Полякова
Поделиться:
Предприятия АПК Ямала и Узбекистана согласились сотрудничать Фото: правительство ЯНАОПредприятия АПК Ямала и Узбекистана согласились сотрудничать Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

Производственная фирма «Ныда-ресурс» (ЯНАО) и предприятие «Капитал-агро импекс» (Узбекистан, г. Пап) подписанное соглашение о намерениях сотрудничества.

Таков итог рабочего визита представителей Ямала в Республику Узбекистан. Стороны выразили взаимуную заинтересованность в реализации совместных проектов по перевозке и реализации продуктов питания.

В документе также указано, что стороны будут работать над проектом создания торгового дома «Узбекистан – Ямал» с представительством в Тюмени. Также решено оказывать друг другу поддержку в расширение сферы деятельности на территории Узбекистана, Ямала и Тюменской области.

Напомним, рабочая поездка директора компании «Производственная фирма «Ныда-ресурс» Жанны Гусак в Узбекистан состоялась по приглашению хокима (главы) Папского района Азамжона Султанова.

Начало сотрудничеству положено в январе этого года на международной выставке «Зелёная неделя» в Берлине, где экспортно ориентированным предприятием «Ныда-ресурс» подписано несколько соглашений о намерении сотрудничества с компаниями агропромышленного комплекса Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьске предприятие задолжало своим сотрудникам более 21 миллион рублей
Ямальские студенты-технологи сдали «вкусный» экзамен
Ставка на отечественное
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
В Тазовском проложили «Маршрут здоровья»
В Салехарде выявили дворы, где снег не вывозили ни разу
Салехардцы мечтают развлекаться в батутном центре
В Пуровске арестовали бизнесмена за мошенничество с госконтрактом
Сбербанк приглашает салехардцев на выставку «Недвижимость без границ»
Умирающая в больнице Ноябрьска женщина успела назвать имя мучителя
На Ямале снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Салехарде оштрафовали хулигана за драку с полицейским
На Ямале идет иммунизация против кори
В Лабытнанги летом отремонтируют дороги в отдалённых микрорайонах
В Ноябрьске для выпускников школ начал работу профориентационный форум