В Тазовском проложили «Маршрут здоровья»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-09T12:53:42+03:00

Ветер со снегом северянам совсем не мешали

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В Тазовском районе более 30 человек стали первопроходцами «Маршрута здоровья». Руководители и специалисты учреждений социальной сферы, общественники и активисты прошли «10 тысяч шагов к жизни».

Именно такое количество шагов - 10 тысяч, рекомендовано для ежедневного прохождения в целях поддержания нормальной физической активности человека.

В результате тазовский маршрут прошел от Центральной площади районного центра до электростанции по улице Геофизиков и обратно. Ветер со снегом северянам совсем не мешали.

Сейчас организаторы мероприятия в муниципалитете обсуждают планы и различные вариации нового «Маршрута здоровья». Акция станет традиционной.

Так жители Тазовского района стали участниками Всемирного дня здоровья. Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, как в Ноябрьске прошла аналогичная акция. Свои десять тысяч шагов навстречу здоровью сделали почти 1300 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU