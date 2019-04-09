СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-09T12:40:38+03:00

В Салехарде выявили дворы, где снег не вывозили ни разу Фото: salekhard.org

На нарушителей будут составлены акты и переданы в надзорные органы

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В Салехарде продолжаются рейды по выявлению нарушений в части очистки дворовых и придомовых территорий от снега.

Сначала сегодня, 9 апреля, специалисты ценили работы возле дома по ул. Ямальская, 15. Спецтехника очищала и тут же вывозила снег, дворник убирал места недоступные для техники.

После этого специалисты посетили дворовые территории дома по улице Броднева, 29 и по улице Совхозная,10. От местных жителей поступают многочисленные жалобы о гигантских сугробах. Выяснилось, что обе придомовые территории не очищены. При этом замечено, что вывоза снега с начала зимнего периода ни разу не было. По выявленным нарушениям будут составлены акты и переданы в надзорные органы, сообщили в администрации города.

Жителям окружного центра советуют в случае, если заметили кучи снега в своем дворе, которые не вывозятся, не очищается придомовая территория и крыша - сообщать по телефону – 4-18-99.

ИСТОЧНИК KP.RU