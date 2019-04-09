Салехардцы мечтают развлекаться в батутном центре

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-09T12:27:28+03:00

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«Батутный центр» стал лидером народного голосования в Салехарде. Горожане выбирали развлечение, которого очень не хватает в ямальской столице. Голосование в течение месяца проходило на портале «Живем на Севере».

Всего в опросе было отдано свыше 3 тысяч голосов. Лидеры голосования определились буквально в первую неделю голосования и с тех пор оставались неизменны. Первое место занял «батутный центр». «Семейные/детские квесты» стали вторыми. На третье место вырвался «пейнтбол» .

Как сообщили в администрации города, результаты голосования передадут индивидуальному предпринимателю, который обратился мэрию с просьбой изучить общественное мнение по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU