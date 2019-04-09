2019-04-09T12:27:28+03:00
Общество

Салехардцы мечтают развлекаться в батутном центре

Результаты голосования передадут индивидуальному предпринимателю
Анна Полякова
Поделиться:
Салехардцы мечтают развлекаться в батутном центре Фото: salekhard.orgСалехардцы мечтают развлекаться в батутном центре Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

«Батутный центр» стал лидером народного голосования в Салехарде. Горожане выбирали развлечение, которого очень не хватает в ямальской столице. Голосование в течение месяца проходило на портале «Живем на Севере».

Всего в опросе было отдано свыше 3 тысяч голосов. Лидеры голосования определились буквально в первую неделю голосования и с тех пор оставались неизменны. Первое место занял «батутный центр». «Семейные/детские квесты» стали вторыми. На третье место вырвался «пейнтбол» .

Как сообщили в администрации города, результаты голосования передадут индивидуальному предпринимателю, который обратился мэрию с просьбой изучить общественное мнение по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьске предприятие задолжало своим сотрудникам более 21 миллион рублей
Ямальские студенты-технологи сдали «вкусный» экзамен
Ставка на отечественное
Предприятия АПК Ямала и Узбекистана согласились сотрудничать
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
В Тазовском проложили «Маршрут здоровья»
В Салехарде выявили дворы, где снег не вывозили ни разу
В Пуровске арестовали бизнесмена за мошенничество с госконтрактом
Сбербанк приглашает салехардцев на выставку «Недвижимость без границ»
Умирающая в больнице Ноябрьска женщина успела назвать имя мучителя
На Ямале снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Салехарде оштрафовали хулигана за драку с полицейским
На Ямале идет иммунизация против кори
В Лабытнанги летом отремонтируют дороги в отдалённых микрорайонах
В Ноябрьске для выпускников школ начал работу профориентационный форум