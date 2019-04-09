Салехардцы мечтают развлекаться в батутном центре
«Батутный центр» стал лидером народного голосования в Салехарде. Горожане выбирали развлечение, которого очень не хватает в ямальской столице. Голосование в течение месяца проходило на портале «Живем на Севере».
Всего в опросе было отдано свыше 3 тысяч голосов. Лидеры голосования определились буквально в первую неделю голосования и с тех пор оставались неизменны. Первое место занял «батутный центр». «Семейные/детские квесты» стали вторыми. На третье место вырвался «пейнтбол» .
Как сообщили в администрации города, результаты голосования передадут индивидуальному предпринимателю, который обратился мэрию с просьбой изучить общественное мнение по данному вопросу.
ИСТОЧНИК KP.RU