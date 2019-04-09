СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-09T11:59:45+03:00

В Пуровске арестовали бизнесмена за мошенничество с госконтрактом Фото: Ольга Крыльцова

Бюджету района был причинен ущерб в размере 2 миллионов рублей

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В Пуровске возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества при исполнении муниципального контракта, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

По версии следствия, 25 мая 2018 года между муниципальным унитарным предприятием и одним из ИП заключен контракт на выполнение работ по капремонту наружных инженерных сетей и устройству водоотчистных сооружений Пуровска. Работы оценивались на сумму более 18 млн. рублей.

Предприниматель должен был смонтировать резервуары вертикальной исходной воды общей стоимостью более 2 млн. рублей. Однако проверка показала, что конструкция не соответствует техническим требованиям. Тем не менее, представитель муниципального унитарного предприятия, зная об этом, подписал акты выполненных работ. В результате районной казне был причинен ущерб в размере более 2 млн. рублей.

На время расследования дела арестован подозреваемый - ранее не судимый индивидуальный предприниматель. В отношении представителя муниципального унитарного предприятия решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU