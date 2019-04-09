2019-04-09T11:59:45+03:00
Происшествия

В Пуровске арестовали бизнесмена за мошенничество с госконтрактом

Бюджету района был причинен ущерб в размере 2 миллионов рублей
Анна Полякова
Поделиться:
В Пуровске арестовали бизнесмена за мошенничество с госконтрактомВ Пуровске арестовали бизнесмена за мошенничество с госконтрактомФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Пуровске возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества при исполнении муниципального контракта, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

По версии следствия, 25 мая 2018 года между муниципальным унитарным предприятием и одним из ИП заключен контракт на выполнение работ по капремонту наружных инженерных сетей и устройству водоотчистных сооружений Пуровска. Работы оценивались на сумму более 18 млн. рублей.

Предприниматель должен был смонтировать резервуары вертикальной исходной воды общей стоимостью более 2 млн. рублей. Однако проверка показала, что конструкция не соответствует техническим требованиям. Тем не менее, представитель муниципального унитарного предприятия, зная об этом, подписал акты выполненных работ. В результате районной казне был причинен ущерб в размере более 2 млн. рублей.

На время расследования дела арестован подозреваемый - ранее не судимый индивидуальный предприниматель. В отношении представителя муниципального унитарного предприятия решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьске предприятие задолжало своим сотрудникам более 21 миллион рублей
Ямальские студенты-технологи сдали «вкусный» экзамен
Ставка на отечественное
Предприятия АПК Ямала и Узбекистана согласились сотрудничать
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
В Тазовском проложили «Маршрут здоровья»
В Салехарде выявили дворы, где снег не вывозили ни разу
Салехардцы мечтают развлекаться в батутном центре
Сбербанк приглашает салехардцев на выставку «Недвижимость без границ»
Умирающая в больнице Ноябрьска женщина успела назвать имя мучителя
На Ямале снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Салехарде оштрафовали хулигана за драку с полицейским
На Ямале идет иммунизация против кори
В Лабытнанги летом отремонтируют дороги в отдалённых микрорайонах
В Ноябрьске для выпускников школ начал работу профориентационный форум