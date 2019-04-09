Сбербанк приглашает салехардцев на выставку «Недвижимость без границ»

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-09T11:44:09+03:00

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13 апреля в Салехарде пройдет выставка недвижимости от Сбербанка. В мероприятии примут участие застройщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Краснодарского края и Салехарда. Жители и гости города смогут выбрать недвижимость на первичном и вторичном рынках, получить консультацию по оформлению ипотеки, налоговым вычетам и другим льготам. Всех клиентов Сбербанка в этот день ждут уникальные предложения и скидки до 200 тысяч рублей.

«Данная выставка поможет ямальцам решить жилищный вопрос и получить комплексную консультацию всех участников сделки, сэкономив при этом время и деньги. Все желающие смогут подобрать комфортную квартиру и воспользоваться уникальными скидками», – комментирует заместитель управляющего Салехардским отделением Сбербанка Елена Пушкарева.

Выставка «Недвижимость без границ» пройдет 13 апреля с 12:00 до 17:00 в ТРЦ «Полярис» по адресу: ул. Чубынина, д. 17.

ИСТОЧНИК KP.RU