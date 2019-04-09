Умирающая в больнице Ноябрьска женщина успела назвать имя мучителя
Утром 7 апреля в центральную городскую больницу Ноябрьска в тяжелом состоянии поступила местная жительница 1978 года рождения. У нее диагностировали множественные травмы. Спустя несколько часов женщина скончалась. Однако она успела назвать имя истязателя.
«При выяснении в больнице обстоятельств получения травм потерпевшая объяснила, что ее избил сожитель», - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.
46-летний мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU