Умирающая в больнице Ноябрьска женщина успела назвать имя мучителя

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-09T13:10:11+03:00

Умирающая в больнице Ноябрьска успела назвать имя мучителя Фото: Ольга Крыльцова

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Утром 7 апреля в центральную городскую больницу Ноябрьска в тяжелом состоянии поступила местная жительница 1978 года рождения. У нее диагностировали множественные травмы. Спустя несколько часов женщина скончалась. Однако она успела назвать имя истязателя.

«При выяснении в больнице обстоятельств получения травм потерпевшая объяснила, что ее избил сожитель», - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

46-летний мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU