На Ямале снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-09T11:27:16+03:00

Окружной показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на Ямале ниже порогового значения Фото: Ольга Крыльцова

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За минувшую неделю в медучреждения Ямала с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 4793 человека. По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 21,2% и составил 88,99 случаев на 10 тысяч населения.

Всего госпитализировано 118 человек. В основном это малыши до 2 лет. Таких пациентов – 41, детсадовцев – 23 и взрослых людей старше 18 лет 33человека.

В 132 случаях лабораторно подтвержден грипп. В 42 пробах выделен вирус гриппа А (H1N1)2009, в 4 пробах выделен вирус гриппа А (H3N2), в 27 – РС вирусы, в 9 пробах – аденовирусы, в 54 – другие.

За неделю 87 человек обратились с диагнозом внебольничная пневмония, показатель заболеваемости составил 1,6 случая на 10 тысяч населения, 76 человек пришлось госпитализировать. Наибольшее количество заболевших в возрастной группе 40-64 года – 31 случай.

ИСТОЧНИК KP.RU