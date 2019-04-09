СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-09T10:15:14+03:00

В Салехарде оштрафовали хулигана за драку с полицейским Фото: Ольга Крыльцова

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В Салехарде вынесли приговор местному жителю за избиение полицейского. Инцидент произошел в январе 2019 года. Тогда сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину за административное правонарушение - «мелкое хулиганство».

Пьяный салехардец пытался сопротивляться и с кулаками набросился на правоохранителя, «чем причинил ему физическую боль», пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU