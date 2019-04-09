2019-04-09T11:29:31+03:00
Общество

На Ямале идет иммунизация против кори

Вакцину получили две с половиной тысячи человек
Анна Полякова
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На Ямале идет подчищающая иммунизация против кориНа Ямале идет подчищающая иммунизация против кориФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале проводится подчищающая иммунизация против кори. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора ЯНАО, вакцинация в регионе началась с 1 апреля.

В рамках прививочной кампании в регионе подлежат иммунизации 48625 человек, из них 2525 детей, 38815 взрослого населения, 7285 внешних и внутренних мигрантов.

По данным из ГБУЗ ЯНАО уже привито 2499 человек, 268 из них - дети, что составляет 99,48 % от плана отчетной недели. Прививочная кампания будет продолжаться до 1 октября.

Мероприятия проводятся в целях реализации соответствующего постановления Главного государственного санитарного врача РФ, подписанного 6 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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