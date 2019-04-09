На Ямале идет иммунизация против кори
На Ямале проводится подчищающая иммунизация против кори. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора ЯНАО, вакцинация в регионе началась с 1 апреля.
В рамках прививочной кампании в регионе подлежат иммунизации 48625 человек, из них 2525 детей, 38815 взрослого населения, 7285 внешних и внутренних мигрантов.
По данным из ГБУЗ ЯНАО уже привито 2499 человек, 268 из них - дети, что составляет 99,48 % от плана отчетной недели. Прививочная кампания будет продолжаться до 1 октября.
Мероприятия проводятся в целях реализации соответствующего постановления Главного государственного санитарного врача РФ, подписанного 6 марта 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU