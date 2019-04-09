В Лабытнанги летом отремонтируют дороги в отдалённых микрорайонах

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-09T09:17:20+03:00

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В Лабытнанги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» этим летом отремонтируют семь объектов. Регион получил федеральную поддержку.

- Важно, что масштабные ремонтные работы пройдут не только на центральных улицах в крупных городских агломерациях, но и в отдалённых районах», - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Как подчеркивает глава администрации города Марина Трескова, ежегодно планы ремонта формируются на основании обращений наших горожан, особое внимание уделяется участкам с наибольшей интенсивностью движения.

В списке работ ремонт дорожного покрытия в границах улицы Орлова до дороги на город Лабытнанги, здесь же появится новое освещение. Дорожники придут на улицу Центральная, в границах улиц Октябрьская – Первомайская. Здесь одновременно с ремонтом трассы починят водопропуски.

Монтаж линий освещения также запланирован на подъезде от АЗС-233 (ПАО «НК «Роснефть») по улице Автострадная и до микрорайона Обской, на дороге по улице Рабочая, далее по Северной и Бованенко. На улицах Бованенко и Подгорная (в границах Клубная – Автотранспортная) предусмотрена установка тросового/барьерного ограждения.

Участки, планируемые к обновлению, востребованы жителями, связывают микрорайоны города, по ним проходят автобусные маршруты, которые должны быть безопасными и комфортными.

ИСТОЧНИК KP.RU