В Ноябрьске для выпускников школ начал работу профориентационный форум

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-09T09:06:25+03:00

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IV Региональный профориентационный форум «Матрица успеха» в Ноябрьске поможет выпускникам школ с выбором специальности. С 8 по 13 апреля ребят ждут более 20 видов профессиональных проб и испытаний, курсов и мастер-классов.

В течение шести дней на базе колледжа профессиональных и информационных технологий свыше 1100 учеников девятых и одиннадцатых классов смогут попробовать себя в различных профессиях. Кроме того, старшеклассники пройдут психологическое тестирование, посетят выставки, смогут принять участие в конкурсах и получить призы.

По информации Центра занятости населения, специальности, представленные в колледже востребованы на рынке труда. Наибольшей популярностью пользуются – машинист, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер и электрогазосварщик.

Взрослые ноябряне также смогут пройти профпробы на форуме, стать участниками мастер-классов и ознакомиться с обширным перечнем курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU