В Лабытнанги на улице Полярная горел многоквартирник

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-09T08:56:33+03:00

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В микрорайоне Обской города Лабытнанги на улице Полярная вечером 8 апреля полыхал пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 20:33 местного времени.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, полчаса понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар. В тушении огня были задействованы 12 человек личного состава, в распоряжении которых было 4 единицы спецтехники МЧС.

В результате огнем повреждены стена на площади 3 квадратных метров, шкаф на площади 2 квадратных метров, закопчена комната на площади 15 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара и ущерб устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU