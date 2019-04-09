В Лабытнанги на улице Полярная горел многоквартирник
В микрорайоне Обской города Лабытнанги на улице Полярная вечером 8 апреля полыхал пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 20:33 местного времени.
Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, полчаса понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар. В тушении огня были задействованы 12 человек личного состава, в распоряжении которых было 4 единицы спецтехники МЧС.
В результате огнем повреждены стена на площади 3 квадратных метров, шкаф на площади 2 квадратных метров, закопчена комната на площади 15 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара и ущерб устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU