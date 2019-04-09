Зимник «Уренгой – Красноселькуп» закрыт из-за непогоды

СЕГОДНЯ 07:50 2019-04-09T08:33:27+03:00

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На Ямале ухудшение погоды 9 апреля, о котором предупреждали метеорологи, внесло коррективы в работу автозимников.

Так с 8:00 закрыт проезд по сезонной трассе «Уренгой – Красноселькуп». В районе дороги бушует сильный порывистый ветер, недостаточная видимость, сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

По участку зимника «Лабытнанги – Мужи – Азовы» разрешено движение только в дневные часы исключительно для полноприводных автомобилей до 3.5 тонн. Ночью с 20.00 до 8.00 допускается проезд для полноприводных машин до 30 тонн. Участок «Азовы – Теги» с 1 апреля закрыт для всех видов автомобилей до следующего сезона.

На зимнике «Салехард – Надым» разрешено движение для полноприводных авто общей массой до 3,5 тонн круглосуточно. Проезд грузового транспорта запрещен. При наступлении температуры ниже -5С в течении 3 часов будет осуществляется пропуск автомобилей до 30 тонн.

Трасса «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» доступна для движения всех видов авто в привычном режиме: с 08-00 до 20-00 –не тяжелее 3,5 тонн, с 20-00 до 08-00 до 30 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU