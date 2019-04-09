2019-04-09T08:33:27+03:00
Общество

Зимник «Уренгой – Красноселькуп» закрыт из-за непогоды

В районе дороги бушует сильный порывистый ветер
Анна Полякова
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Зимник «Уренгой – Красноселькуп» закрыт из-за непогоды Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОЗимник «Уренгой – Красноселькуп» закрыт из-за непогоды Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На Ямале ухудшение погоды 9 апреля, о котором предупреждали метеорологи, внесло коррективы в работу автозимников.

Так с 8:00 закрыт проезд по сезонной трассе «Уренгой – Красноселькуп». В районе дороги бушует сильный порывистый ветер, недостаточная видимость, сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

По участку зимника «Лабытнанги – Мужи – Азовы» разрешено движение только в дневные часы исключительно для полноприводных автомобилей до 3.5 тонн. Ночью с 20.00 до 8.00 допускается проезд для полноприводных машин до 30 тонн. Участок «Азовы – Теги» с 1 апреля закрыт для всех видов автомобилей до следующего сезона.

На зимнике «СалехардНадым» разрешено движение для полноприводных авто общей массой до 3,5 тонн круглосуточно. Проезд грузового транспорта запрещен. При наступлении температуры ниже -5С в течении 3 часов будет осуществляется пропуск автомобилей до 30 тонн.

Трасса «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» доступна для движения всех видов авто в привычном режиме: с 08-00 до 20-00 –не тяжелее 3,5 тонн, с 20-00 до 08-00 до 30 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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