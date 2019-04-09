2019-04-09T07:39:56+03:00
Общество

Большинство автомобилистов в Новом Уренгое добровольно рассталось с тонировкой

Несогласные вдобавок к штрафу получили требования о прекращении противоправных действий
Анна Полякова
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Большинство автомобилистов в Новом Уренгое добровольно рассталось с тонировкой Фото:Госавтоинспекция ЯмалаБольшинство автомобилистов в Новом Уренгое добровольно рассталось с тонировкой Фото:Госавтоинспекция Ямала
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Автоинспекторы Нового Уренгоя провели профилактические мероприятия «Тонировка».

Сотрудники ДПС всю неделю уделяли особое внимание автомобилям, на которых установлены затемненные стекла.

Часть машин, покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств. За время проведения мероприятий автоинспекторы выявили более 20 автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Большинство водителей добровольно удалили нанесенные на стекла пленки в присутствии полицейских. Несогласные с совершенным правонарушением вдобавок к административному штрафу получили требования о прекращении противоправных действий.

Инспекторы отмечают, что затемненные стекла негативно влияют на безопасность на дороге. Особенно высок риск в темное время суток, когда отсутствие достаточного освещения может привести к ДТП не только в транспортном потоке, но и в жилых зонах и дворовых территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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