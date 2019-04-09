2019-04-09T07:27:26+03:00
Происшествия

Пенсионерка из ЯНАО отдала более двух миллионов за мнимую компенсацию

Лже-следователь из Москвы обещал деньги за за некачественные БАДы
Анна Полякова
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Пенсионерка из ЯНАО отдала более двух миллионов за мнимую компенсациюПенсионерка из ЯНАО отдала более двух миллионов за мнимую компенсациюФото: Ольга Крыльцова
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Пенсионерки из Лабытнанги рассталась с двумя миллионами рублей, рассчитывая на компенсацию за некачественные БАДы.

Лже-следователь из Москвы обещал доверчивой женщине вернуть средства, которые она ранее потратила на покупку добавок. В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

Правоохранителям 30 марта северянка рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина, представившийся московским следователем. Он сообщил, что группа мошенников, которые занимались фальсифицированной продукцией международного центра по распространению медицинских препаратов, задержана.

Пенсионерка по просьбе мошенников написала заявление и отправила его по указанному электронному адресу. С февраля по март 2019 года неизвестный человек звонил пенсионерке, женщина все это время переводила деньги. Всего жительница Лабытнанги перечислила более 2 миллиона рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь.

Теперь полицейские устанавливают личность мошенника, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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