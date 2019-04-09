2019-04-09T07:00:16+03:00
Общество

В обновленном парке Ноябрьска установят две детские игровые зоны

К осени закончат обустройство пешеходных и велосипедных дорожек
Анна Полякова
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В обновленном парке Ноябрьска установят две детские игровые зоны Фото: Администрация НоябрьскаВ обновленном парке Ноябрьска установят две детские игровые зоны Фото: Администрация Ноябрьска
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В городском парке Ноябрьска в 2019 году появятся две детские игровые зоны. Реализация масштабного проекта по реконструкции территории рассчитана на пять лет.

В 2018 году были демонтированы устаревшие аттракционы, обустроены - центральная лестница, парковка, часть пешеходных и велодорожек, установлены опоры освещения, светодиодные светильники, вымощена плиткой главная площадь, частично закуплено оборудование.

Сейчас в парке демонтировали старое кирпичное здание, которое когда-то было общественной уборной. На этом месте будет вход на комплексную игровую площадку. К осени закончат обустройство пешеходных и велосипедных дорожек.

Напомним, территорию Городского парка культуры и отдыха реконструируют в рамках проекта «Комфортная городская среда», а также Года благоустройства на Ямале, объявленного главою региона.

«Креативный многофункциональный парк» - именно этот вариант, из трех предложенных, одобрили больше половины проголосовавших за проект в марте 2018 года.

Все площадки для развлечений детворы, которые установят на территории парка, будут безопасными и выполнены из экологически чистых материалов, отметили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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