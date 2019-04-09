В обновленном парке Ноябрьска установят две детские игровые зоны
В городском парке Ноябрьска в 2019 году появятся две детские игровые зоны. Реализация масштабного проекта по реконструкции территории рассчитана на пять лет.
В 2018 году были демонтированы устаревшие аттракционы, обустроены - центральная лестница, парковка, часть пешеходных и велодорожек, установлены опоры освещения, светодиодные светильники, вымощена плиткой главная площадь, частично закуплено оборудование.
Сейчас в парке демонтировали старое кирпичное здание, которое когда-то было общественной уборной. На этом месте будет вход на комплексную игровую площадку. К осени закончат обустройство пешеходных и велосипедных дорожек.
Напомним, территорию Городского парка культуры и отдыха реконструируют в рамках проекта «Комфортная городская среда», а также Года благоустройства на Ямале, объявленного главою региона.
«Креативный многофункциональный парк» - именно этот вариант, из трех предложенных, одобрили больше половины проголосовавших за проект в марте 2018 года.
Все площадки для развлечений детворы, которые установят на территории парка, будут безопасными и выполнены из экологически чистых материалов, отметили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU