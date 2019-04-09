2019-04-09T05:43:29+03:00
Общество

Погода на Ямале 9 апреля: ожидается усиление ветра до 25 м/с

Температура воздуха -4…+1 градус
Анна Полякова
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Погода на Ямале 9 апреля: ожидается усиление ветра до 25 м/с Фото: mo-yamal.ruПогода на Ямале 9 апреля: ожидается усиление ветра до 25 м/с Фото: mo-yamal.ru
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Во вторник, 9 апреля, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.

В отдельных районах ожидаются слабая метель, слабые гололедные явления. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами его порывы днем будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем -4…+1°С, местами до -9°С.

По прогнозам метеорологов, в Салехарде -1 градус, переменная облачность, во второй половине дня - небольшой снег, ветер северо-западный 7 м/с.

В Ноябрьске -1 градус, пасмурно, периодически в течение дня - снег, северо-западный ветер 12 с порывами до 20 м/с.

В Новом Уренгое - 4 градуса, пасмурно, утренний снегопад к обеду стихнет, ветер северо-западный 11 с порывами до 19 м/с.

В Надыме -2 градуса, пасмурно, снег, ветер северо-западный 10 м/с.

В Губкинском -1 градус, пасмурно, утром пройдет дождь, переходящий днем в снег, ветер северо-западный 14 с порывами до 25 м/с.

В Тарко-Сале -2 градуса, пасмурно, периодически – снег с дождем, ветер северо-западный 14 с порывами до 23 м/с.

В Муравленко -3 градуса, малооблачно, снег, порывы северо-западного ветра 24 м/с.

В Лабытнанги -3 градусов, малооблачно, без осадков, ветер северо-западных направлений 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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