В Тазовском районе расследуют гибель рабочего на месторождении

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-08T16:20:51+03:00

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В Тазовском районе возбудили головное дело по факту трагедии на Северо-Русском месторождении. Напомним, ночью 3 апреля погиб рабочий, еще двое получили травмы.

По данным следствия, несчастный случай произошел на участке строящегося газопровода. Проводились пневматические испытания участка трубопровода на прочность и герметичность. В какой-то момент произошел отрыв приваренной заглушки и под действием давления воздуха участок трубопровода пришел в движение.

Трубопровод скатился на троих рабочих, придавив их. Двое из них с телесными повреждениями доставлены в медучреждение для оказания медицинской помощи, третий потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте через непродолжительный промежуток времени.

- Случилось это вследствие нарушения правил безопасности при ведении строительных работ лицом, ответственным за их соблюдение, допустившим нахождение работников ООО «Нова» в охранной зоне пневматических испытаний, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления и лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU