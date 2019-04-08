2019-04-08T15:58:48+03:00
Спорт

Лучница из Лабытнанги завоевала «золото» международных соревнований

Виктория Бальжанова выступала в дисциплине блочный лук среди женщин
Анна Полякова
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Лучница из Лабытнанги завоевала «золото» международных соревнований Фото: lbt.yanao.ruЛучница из Лабытнанги завоевала «золото» международных соревнований Фото: lbt.yanao.ru
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Международные соревнования по стрельбе из лука «Памяти Кахрамана Багатура» прошли в Турции с 4 по 7 апреля. В Анталии участниками турнира стали более семисот спортсменов из 17 государств, включая Россию.

Заслуженный мастер спорта России Виктория Бальжанова стала обладательницей медали высшего достоинства в личном финальном раунде. Она выступала в дисциплине блочный лук среди женщин. Напомним, тренирует тридцатилетнюю лабытнангскую спортсменку Николай Дагбаев, сообщает администрация Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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