Лучница из Лабытнанги завоевала «золото» международных соревнований
Виктория Бальжанова выступала в дисциплине блочный лук среди женщин
Лучница из Лабытнанги завоевала «золото» международных соревнований Фото: lbt.yanao.ru
Изменить размер текста:
Международные соревнования по стрельбе из лука «Памяти Кахрамана Багатура» прошли в Турции с 4 по 7 апреля. В Анталии участниками турнира стали более семисот спортсменов из 17 государств, включая Россию.
Заслуженный мастер спорта России Виктория Бальжанова стала обладательницей медали высшего достоинства в личном финальном раунде. Она выступала в дисциплине блочный лук среди женщин. Напомним, тренирует тридцатилетнюю лабытнангскую спортсменку Николай Дагбаев, сообщает администрация Лабытнанги.
ИСТОЧНИК KP.RU