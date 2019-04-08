Юный ямальский композитор удостоен высокого звания

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-08T15:42:55+03:00

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Воспитанник новоуренгойской Детской школы искусств №2 Илья Агафонов удостоен звания «Лауреат 1 премии» II открытого конкурса юных композиторов, который накануне завершился в Саратове.

Авторское сочинение подростка «Три прелюдии для гитары соло» получило высокую оценку от членов жюри. Возглавляла жюри музыковед, член Союза композиторов России, доктор искусствоведения, профессор Саратовской консерватории Лилия Вишневская.

Конкурс проходил в трёх возрастных группах. Новоуренгоец участвовал в конкурсе в категории 13-17 лет.

Илья Агафонов занимается в классе композиции преподавателя Татьяны Томановой. Авторские работы Ильи, в основном, написаны для его любимого инструмента – гитары. Осваивать его ему помогает Владимир Томанов. Илья активно участвует в музыкальных фестивалях и конкурсах юных гитаристов в городах России и за рубежом. Он лауреат международных и всероссийских конкурсов юных композиторов в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Саратове. За высокие достижения в области музыкального исполнительства на протяжении трёх лет является стипендиатом губернатора ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU